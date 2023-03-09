السيسي لأمهات شهداء «مثلث القيادة»: سنحتفل في سيناء قريبا

صورة تذكارية تجمع الرئيس بالأمهات.. وإحداهن: «إحنا فى أمان بفضل ربنا وفضلك».. وأم شهيد تبكى متأثرة بالفيلم التسجيلى.. وصبرى فواز: أولادكم وأسركم فى أعيننا

وقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع حضور فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، لتحية أمهات شهداء مثلث القيادة، وصفّق الجميع لهن، كما رحّب الرئيس بهن قائلاً: «أهلاً وسهلاً بيكم.. شرفتونا وسعيد إنى اتشرفت بأنى أشوفكم النهارده». وطالب «السيسى» بالتقاط صورة تذكارية مع أمهات الشهداء، قائلاً: «تسمحوا لى أتصور معاكم؟»، فأجابته إحداهن: «ده إحنا نتمنى، ده شرف لينا»، وقالت أم شهيد للرئيس السيسى: «يا رب نشوف مصر فى أعالى الدنيا كلها، دى مصر أم الدنيا». وقالت أخرى: «أهم حاجة الأمان.. وإحنا فى أمان بفضل ربنا وبفضلك، وإن شاء الله مصر بخير دايماً.. ذُكرت فى القرآن يا ريس، فخر لنا أننا أمهات شهداء، ونحن نمشى مرفوعات الرأس بين الناس بعد استشهادهم».

وأكد «السيسى» أن المصريين عليهم الحفاظ على بلدهم، موضحاً أن ما كان سيحدث للمصريين فى السنوات الماضية لن يتكرر مجدداً. وأضاف: «هذا الأمر لن يحدث بالجيش والشرطة فقط، ولكن بكل المصريين، وفوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى مطلّع علينا»، ورداً على قول إحدى أمهات الشهداء، بقولها: «عاوزين نشم ريحة ولادنا فى سيناء يا ريس»، ردّ الرئيس: «هنحتفل كلنا، وأسر الشهداء معانا فى يوم، هتشوفوا سيناء غير اللى أنتم شفتوها فى الصورة المؤلمة، وهى صورة الأشرار، هتفرحوا إن ولادكم قدموا أرواحهم لأجل البلد دى، سنحتفل فى سيناء والدنيا ستكون مختلفة».

وتابع: «يمكن لما الأبطال استشهدوا الدنيا لم تكن واضحة، وكانت كل الناس خايفة، وكل يوم نصحى على عمل كبير بيحصل، ودماء أبنائنا بتنزف وأرواح بتروح عند ربنا.. أنا عاوز أفكّركم بالتمن ده اللى أبناءنا دفعوه، واللى أنتم قدّمتوه وإحنا مش هنقدر نعوّضكم عليه، اللى هيعوضكم عليه ربنا، ربنا وحده هو اللى هيعوض أسر الشهدا، والأم بالذات».

وتأثرت والدة أحد الشهداء وأجهشت بالبكاء، خلال عرض فيلم تسجيلى عن تضحيات الشهداء، بينما ألقى الفنان صبرى فواز كلمة خلال الفعاليات، قال فيها إنّ روح الشهيد الطاهرة فارقت جسده، لتسكن قلوب الملايين، وأضاف: «الشهيد له رسالة بتقول دفعت دمى تمن عشان يعيش الوطن، وإحنا بنقول للشهيد إحنا على العهد ونصون الوطن ونحط أولادكم وأسركم جوّه عنينا، ياكل شهدائنا اللى دفعوا بدمهم أغلى تمن لأجل الوطن ليكم مكانة ومنزلة جوا القلوب ما تتمحيش وهتفضلوا رموز خالدة».