مصرع 6 وإصابة العشرات في حادث اصطدام قطار وحافلة بنيجيريا

قالت خدمات الطوارئ وحاكم ولاية لاجوس النيجيرية، إن قطارا اصطدم بحافلة عامة، اليوم الخميس، في مدينة لاجوس التي تعد مركزا تجاريا بنيجيريا، ما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين، إذ حاول سائق الحافلة تجاوز إشارة عبور القطار، بحسب رويترز.

تفاصيل الحادث الواقع

وأضافت خدمات الطوارئ بولاية لاجوس، في بيان، إن الحادث وقع في محطة حافلات بمحور إيكيجا في لاجوس، وهي مدينة يقطنها نحو 20 مليون نسمة.