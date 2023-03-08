مصرع طالب أسفل عجلات قطار منوف والأجهزة الأمنية تنتقل لمكان الحادث

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات قطار منوف كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

تفاصيل مصرع طالب أسفل عجلات قطار في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الحادث وقع في قرية تتا التابعة لدائرة المركز، كما اتضح أن المتوفى يدعى «م.ه.ا»، طالب في الصف الثالث الإعدادي، وتم استدعاء أسرته للاستماع إلى أقوالهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طالب بقرية تتا التابعة لدائرة المركز حيث صدمه قطار، ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

القبض على متهمين بقتل شاب وإحراق منزل في الباجور

على صعيد آخر، تمكنت وحدة مباحث الباجور من القبض على 8 متهمين في واقع مقتل شاب وإحراق منزل وإصابة 3 آخرين إثر مشاجرة بينهم في قرية تلوانه، حيث انتقلت قوة أمنية والسيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.