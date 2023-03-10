عرض مغامرات «الشيخ بنتالوني» يجذب أطفال قرية كوم الضبع بقنا (صور)

تفاعل أطفال قرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، مع بطل عرض فئران السلطان السيد عبدالله صوصل، وهو عرض للورشة المستمرة لتطوير فنون العرض، وتدور المسرحية في الزمن البعيد عن امرأة قتلت الفئران التي أكلت الطعام في منزلها، فذهبت للسلطان العادل تشكو، فطلب تحميل الغذاء لبيتها.

مهرجان المسرح الدولي

يأتي ذلك العرض ضمن فعاليات عروض الشارع المسرحية، في اليوم الثالث من الدورة السابعة لمهرجان مسرح الجنوب، وهو من إخراج زهير عبدالكريم صابر.

عرض الشيخ بنتالوني

ومن جانبه أشار هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إلى أن عرض مغامرات «الشيخ بنتالوني» لاقى تفاعلا كبيرا من أطفال القرية، والذي يشارك فيه فنانين من مصر والجزائر، لجمعية السكاملة للمسرح بواسماعيل.

ويمزج العرض بين شخصية الشيخ بنتالوني، الشخصية الهزلية، وعرض العرائس الخيط، من خلال حوارات تحكي أهمية المحافظة على بلدنا والمواطنة بشكل عام.

كما تم عرض «العرائس والماريونيت - مغامرات إيمي وتربو»، الذي قدمته فرقة بلاك تيم، من إخراج إيمان فتوح، وذلك ضمن برنامج تنمية القرية الذي استحدثه مهرجان مسرح الجنوب في دورته الحالية.

وأضاف رئيس المهرجان، أن المكتبة المتنقلة وورش الحكي عبر عرض «حكاية لكل قرية»، قامت بتقديم جلسات للحكي، من خلال مسئول المكتبة الفنان أحمد شعبان، وفي نهاية ورشة الحكي تم توزيع دوريات مجلة سمير التابعة لدار الهلال على الأطفال.