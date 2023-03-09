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العرض العماني «حكايات المحطات» يبهر جمهور مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا

كتب:

رجب آدم
11:11 ص | الخميس 09 مارس 2023
العرض المسرحي

العرض المسرحي

أبدى جمهور مسرح الجنوب بقصر ثقافة قنا إعجابه الشديد، وقدم التهنئة لأبطال وصناع العرض العماني «حكايات المحطات»، وسط فرحة غامرة بعد تحقيق العرض نجاح مبهر خاصة في أداء الممثلين.

مهرجان المسرح الدولي 

واختتم العرض فعاليات اليوم الثاني برئاسة الناقد المسرحي هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، ويستمر حتى 12 مارس، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

رحلة الإنسان في العرض العماني

وتميز العرض بموضوع متماسك يتسم بالإيقاع المشدود على مدار العرض كاملا وطاقات تمثيلية جبارة تم استغلالها استغلالا جيدا من مخرج العرض، وقد تناول العرض رؤية فلسفية عميقة عن رحلة الإنسان في الحياة وانتظاره نهاية الرحلة في المحطات التي قد لا تنتهي كما نرغب أبدا.

يذكر أن العرض العماني «حكايات المحطات» لفرقة الأمجاد المسرحية،  بطولة مشاعل السعيدية، عبد الله الشبلي، وسينوغرافيا يوسف البريكي، محمد الصالحي، إخراج أحمد الشبلي وسيف المعمري.

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