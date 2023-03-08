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مبادرة جديدة لتخفيض أسعار اللحوم في قنا.. الكيلو بـ165 جنيها

كتب:

رجب آدم
08:51 م | الأربعاء 08 مارس 2023
سعر كيلو اللحمة في قنا بـ165 جنيها

سعر كيلو اللحمة في قنا بـ165 جنيها

فعّلت الوحدات المحلية في مدن محافظة قنا بالتعاون مع عدد من الجزارين مبادرات تخفيض أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023، إذ تم ذبح العجول فيها، وبيع سعر الكيلوجرام بـ165 جنيها للمواطنين.

سعر كيلو اللحمة في معرض أهلا رمضان قنا 2023

وشهدت معارض أهلا رمضان في مدن قنا ونجع حمادي وقوص، إقبالًا كبيرًا نظرا لتخفيض الأسعار بها إلى نسبة 30% عن نظيرتها، ووصلت أسعار اللحوم إلى 165 جنيها.

وقال سيد تمساح، رئيس مجلس مدينة قوص، جنوب محافظة قنا: «ذبحنا العجول في معرض أهلا رمضان في قوص، ضمن مبادرات تخفيض اللحوم، بالتعاون مع التجار والجزارين في مركز قوص، وجار وضع آلية للاستمرار فيها حتى نهاية شهر رمضان المبارك».

مبادرات تخفيض اللحوم بقنا 

في نفس السياق، أصدر مجلس مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، بيانًا صحفيا، قال فيه إنه تم ذبح عجول بلدي بجوار الشونة في المدينة بأسعار مخفضة للمواطنين، ولكن على المواطن أن يأخذ 2 كيلوجرام بالأسعار المخفضة كحد أقصى، موضحا أن عمليات الذبح مستمرة واللحوم متوفرة لجميع المواطنين.

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بقلم رجب آدم