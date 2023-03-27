أحدث أشكال زينة رمضان 2023 في سوهاج.. خشبية ونحاسية تبدأ من 7 جنيهات

استحدث أهالي محافظة سوهاج هذا العام لرمضان 2023 زينة نحاسية وخشبية، غزت الشوارع، إلى جانب الزينة البلاستيكية والورقية، لتضئ أنوارها معا وتصنع خليطا مبهجا بشوارع سوهاج التي تمتلئ بنفحات الشهر الكريم، ليكون رمضان 2023 مميزا بأشكال الزينة الجديدة والتي يحمل بعضها رسومات شخصيات كرتونية رمضانية وبعضها يحمل ألوان الخيامية أو أنوار بالزينة النحاسية والخشبية، بينما تتلألأ الزينة الورقية بألوانها الزاهية.

زينة رمضان 2023 بسوهاج

قالت منى عوض، سيدة من مركز سوهاج لـ«الوطن»، إنّها عند شراء زينة رمضان لهذا العام كانت تنوي شراء الزينة البلاستيكية والورقية المعتادة كل عام، حتى فوجئت بوجود أفرع نور نحاسية وخشبية بعضها يحمل فوانيس وهلال وأشكال رمضانية، لتضفي البهجة على الشهر الكريم، وبأسعار تبدأ من 10 جنيهات للفرع الواحد وصولا إلى 55 جنيها، لتقرر شراء فرعين بجانب الزينة الورقية «عشان أزود البهجة».

روحانيات تصنعها زينة رمضان

وأضافت نسمة رجب، أنّها تعتاد على شراء الزينة البلاستيكية فتصنع أصواتا مبهجة مع نسمات الفجر، ولكنها أضافت لزينة رمضان 2023 هذا العام زينة نحاسية وخشبية، فاللون النحاسي أضفى جوا مختلفة وظلال ضوء جعلتها تقتنع بشرائها لتزين شرفة منزلها.

مميزات زينة رمضان النحاسية

وأوضحت رانيا علاء، أنّها وجدت زينة رمضان النحاسية والخشبية عملية أكثر وتستمر لعدة سنوت، بعيدا عن الورقية والبلاستيكية التي تتعرض للتلف بعد عدة شهور، لذا حرصت على تزيين شقتها بها.

أسعار زينة رمضان 2023

وكشف علي وحيد، تاجر خردوات وزينة رمضان 2023، عن أنّ الزينة النحاسية والخشبية أصبح لها عملاء يطلبونها بالاسم بجانب الزينة الورقية والبلاستيكية التي يبدأ الفرع منها بـ5 جنيهات، بل أنّ بعض الشركات طرحت أشكالا للزينة النحاسية بالبلاستيك باللون الأصفر ليضفي بهجة النحاس، ولقيت إقبالا أيضا خاصة مع انخفاض سعرها الذي يبدأ من 7 جنيهات للفرع.