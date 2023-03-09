مصرع شخصين وإصابة 19 في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بطريق سفاجا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 19 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق سفاجا سوهاج وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق سفاجا

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالكيلو 35 طريق سفاجا سوهاج، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصان وإصابة 19 آخرين، تم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي.

وانتقل الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وقيادات الصحة بالبحر الأحمر إلى مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة حالة المصابين.

حالة المصابين في حادث سفاجا

وأفاد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، بأن حالة المصابين عبارة عن كدمات وسحجات وكسور، وتراوحت بين متوسطة وخطيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وجار عمل اللازم والمتابعة.