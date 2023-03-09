إصابة شاب في انقلاب دراجته النارية ببورسعيد.. اصطدمت رقبته بحبل

أصيب شاب مساء اليوم إثر انقلاب دراجته النارية واصطدمت رقبته بحبل أدى إلى ذبحها بجرح غائر في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ببورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى في حالة غير مستقرة.

نقل الشاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى السلام بورسعيد، محمد حسن أحمد عبد الرحمن، 19 سنة يقطن بمساكن عمر بن العاص، مصابا بجرح ذبحي غائر في الرقبة، وجرى عرضه على أطباء مخ و أعصاب وأوعية دموية ونقله إلى العناية المركزة.

حبل زينة أفراح ذبح رقبته

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن المصاب كان يقود الدراجة النارية بسرعة زائدة بمنطقة فاطمة الزهراء وسقط من على الموتوسيكل واصطدمت رقبته بحبل مستخدم في تعليق زينة الأفراح فأصاب بجرح ذبحي، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

مستشفى الحياة بورفؤاد

من جانب آخر تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الحياة بورفؤاد خالد محمد عبد ربه 22 سنة، مصابا بجرح نافذ باليد اليمنى عن طريق شنيور وهو يستخدمه في أعمال الصيانة أمام أبراج محمد علي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.