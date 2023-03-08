رئيس «قناة السويس»: معديات جديدة لخدمة المواطنين والسيارات في بورسعيد

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الاستثمارات بالقاطرات وبتطير الأسطور وتحديثه يدخل ضمن العائد الذي يعود على قناة السويس، فكلما تم تجديد الأسطول كلما زادت الإمكانات والقدرات لمتاعبة الموقف بصورة يومية، والتعامل السريع في حال حدوث أي حادث أو أي طارئ.

التعامل مع الأعطال والحوادث بوتيرة سريعة نتيجة التحديث والتطوير

وأضاف ربيع، في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار»، أنه خلال الشهر الحالي تعرضت أكثر من 3 سفن لحوادث وأعطال، كاشفًا أن التعامل مع هذه المواقف كان ينتهي خلال ساعات قليلة جدًا، وهو ما يدخل عمليات التطوير والتحديث ضمن الاستثمار.

العملاء يتابعون التطوير والتحديث بالقناة خاصة مع تزايد أعداد السفن

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنّ العميل يتابع القدرات والإمكانيات التي تتوافر بالممر الملاحي، وقدرة السفن على المرور خلال الوقت المحدد والذي لا يتجاوز 12 ساعة، حتى عند حدوث أي طارئ او عطل بأحدى السفن، لافتًا إلى أن هذا التطوير المنشود هو الذي تقوم به الهيئة الآن وهو الاستعداد لأي حدث أو عطل خاصة مع تزايد اعداد السفن التي تعبر الممر الملاحي يوميًا.

3 معديات جاهزين للعمل لخدمة السيارات والمواطنين

وأشار ربيع إلى أن تدشين 3 معديات جاهزة للعمل لخدمة السيارات والمواطنين، إذ تزن 210 أطنان وتعمل لخدمة الأفراد والسيارات، لافتًا إلى أن الأسطول يتضمن أعداد كبيرة من المعديات وأن المعديات الجديدة تدخل ضمن خطة التحديث والتطوير لأسطول قناة السويس، لكي تكون كل معدية بالخدمة حالتها الفنية تقل يتم إستبدالها بأخرى جديدة مكانها.