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مصرع شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق المطرية- بورسعيد

كتب:

صالح رمضان وبسمة أبو النجا
12:09 م | الأربعاء 08 مارس 2023
حادث طريق بورسعيد المطرية

حادث طريق بورسعيد المطرية

لقي شخصان مصرعهما اليوم في محافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودارجة نارية، كان يستقلها ضحايا الحادث على طريق المطرية بورسعيد الجديد المار من بحيرة المنزلة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث تصادم على طريق المطرية بورسعيد الجديد ووجود ضحايا في الحادث.

نقل شخص إلى مستشفى المطرية المركزي

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت شخصين إلى مستشفى المطرية المركزي، وكان أحدهما لا يزال علي قيد الحياة، إلا أنه توفي عقب وصوله إلى المستشفى متأثرا بإصاباته التي لحقت به.

أسماء المتوفين

وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية كان يستقلها شخصان، وهما «محمد محمد يوسف شطا» 40 سنة من قرية الضهير، و«إبراهيم الغياتي»، 32 سنة من النسايمة مركز المنزلة.

مصرع شخصين في حادث طريق المطرية

وأكد مصدر طبي بمستشفى المطرية المركزي لـ«الوطن»، أن الشخص الأول وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وجري إيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وسرعان ما لحق به المصاب الثاني، والذي وصل المستشفى بإصابات خطيرة أودت بحياته.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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بقلم صالح رمضان وبسمة أبو النجا