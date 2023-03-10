جامعة القاهرة تفتتح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام غدا

يفتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، غدا السبت المقبل، المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، والذي أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50%.

يأتي ذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

تجهيز المستشفيات بأحدث النظم

وقالت جامعة القاهرة فى بيان لها، إنه سيتم افتتاح المبنى الجنوبي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة القاهرة، موضحة ان المستشفيات جري تجهيزها وفقا لاحدث النظم ووفقا للكود الطبي العالمى.

التطوير الإداري بالمستشفيات

في سياق منفصل، أوصت الجلسات النقاشية التي عقدت على هامش اعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي جري اطلاقها و إعلانها الأسبوع الجاري، تبني كافة برامج التطوير الإداري والمهني لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإسراع في تطبيق قانون التجارب السريري، وتشجيع التعاون مع الهيئات القومية والدولية للمشاركة في الأبحاث السريرية والأبحاث المرجعية الممنهجة، والالتزام بمعايير المحاسبة المُجتمعية بما فيها الوقاية والرعاية الصحية الأولية.