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وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة إلى الفريق الطبي بشان تحسين أحوال الأطباء

كتب:

مريم الخطري
09:39 م | الخميس 09 مارس 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه جرى تشكيل لجنة لتحسين أحوال الأطباء، وخلال الفترة القصيرة المقبلة، سيتم تشكيل لجان أخرى لوضع تصورات لتحسين أوضاع الفريق الطبي من أطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، إلى جانب لجنة متخصصة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي من الإداريين، وجميع الفئات الأخرى.

تحسين الأحوال لجميع الفرق الطبية في مصر

وتابع وزير الصحة والسكان في رسالته المقتضبة، أن تشكيل هذه اللجان، يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالقطاع الصحي والعاملين به، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.