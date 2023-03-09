لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بـ«الدوم» تقدم نصائح مهمة للمتسابقين

بدأ، منذ قليل، عرض حلقة جديدة من الموسم الثاني لـ«الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC»، والذي قدمت من خلاله لجنة التحكيم عددا من النصائح للمتسابقين.

وتضم لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، الدكتور محمد سعيد محفوظ، الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ، إن أي موضوع يعمل عليه بعد كل هذه السنوات في العمل الإعلامي لابد أن ينال قسطا كبيرا من الإعداد، «لازم يستغرق وقت طويل للإعداد، وفيه موضوعات سهلة وحصل فيها تراكم معرفي، لكن لازم أي موضوع يكون متحضرله كويس».

أما الإعلامية ريهام السهلي، قالت عندما سؤلت من مقدم البرنامج عن مقومات مذيع الأخبار: «لازم يبقى عنده قبول وطلة ولغة وصوت، ودي أمور تحتاج تدريب، وكذلك حسن تصرف وسرعة بديهة وثقة بالنفس، وهو ما ينتج مذيع نشرة له مصداقية وهيبة».

وأوضح الإعلامي محمد عبدالرحمن: «طريقة إلقاء أو أداء الخبر تختلف قدرة المذيع على التعبير فيها عن مضمون الخبر، ودا جزء مهم جدا من صنعته».

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحا كبيرا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.