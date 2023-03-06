ماريا أسامة بطلة برنامج «الدوم» تشارك في مسلسل «الصفارة» خلال رمضان 2023

كشفت الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشركة «Media Hub» المنتجة لمسلسل «الصفارة»، عن مشاركة بطلة برنامج الدوم ماريا أسامة في العمل، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023.

ماريا أسامة تشارك في مسلسل «الصفارة»

ونشرت الصفحة، صورة البوستر المدون بها صورة ماريا أسامة بطلة برنامج الدوم، معلقة عليها:«استنوا نجمة El Dome الموسم الأول ماريا أسامة Maria osama في مسلسل الصفارة رمضان 2023، إخراج علاء إسماعيل ورشة كتابة سارة هجرس، شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش إنتاج Media Hub - سعدي جوهر— مع ‏‎El Dome‎‏».

تفاصيل مسلسل «الصفارة»

ويعرض مسلسل «الصفارة» حصريًا طوال شهر رمضان الكريم، علي شاشة قناة «Dmc»، إذ أن فكرة العمل مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل «الصفارة» عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.