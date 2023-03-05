متسابقة الدوم تقدم فقرات حفل افتتاح مهرجان أسوان

فاجأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، جمهوره خلال حفل الافتتاح مساء اليوم، بالاستعانة بإحدى متسابقات برنامج الدوم في الموسم الأول، من بنات أسوان إسراء مصطفى، التي تتمنى أن تصبح مذيعة يوما ما.

إسراء مصطفى متسابقة الدوم تقدم إحدى فقرات الحفل

وقامت إسراء مصطفى، بتقديم إحدى فقرات الحفل، وقبلها قامت بتوجيه رسالة شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبرنامج الدوم الذي يعمل على اكتشاف المواهب ومنح الفرصة لأبناء الصعيد.

ووجهت التحية للمذيعة جاسمين طه زكي، التي تقدم حفل الافتتاح، التي أعلنت حماسها للشابة إسراء وإيمانها بموهبتها.

حضور فني كبير لمهرجان أسوان

بينما شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام للمرأة لدورته السابعة، توافد عدد من نجوم الفن، حيث كان من أبرزهم الحضور نجلاء بدر، دينا، ياسمين رئيس، بشرى، سوزان نجم الدين، شيري عادل وزوجها طارق صبري.

يشهد حفل الافتتاح مساء اليوم، تكريم النجمة نبيلة عبيد، عن مشوارها الفني ودعمها للمرأة في عدد كبير من أفلامها، كذلك تكريم الإعلامية درية شرف الدين، تقديراً لمشاركتها في الثقافة السينمائية من خلال برامجها.