شهد عبدالمجيد متسابقة «الدوم» تقدم أغنية لذكرى.. ولجنة التحكيم: رائعة

شاركت المتسابقة شهد عبدالمجيد، من محافظة القاهرة، في الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة الغناء.

إشادة لجنة التحكيم

وقدمت «شهد» أمام لجنة التحكيم، في المرحلة الأخيرة من تجارب الأداء الكامل، أغنية «الله غالب» للمطربة الراحلة ذكرى، وأشادت بها اللجنة، حيث قال لها الفنان حميد الشاعري: «حلو أوى، رائعة يا شهد».

وأضاف الشاعر الغنائي أمير طعيمة: «المجمل حلو، بس فيه حتة صغيرة كده محتاجة تدربي عليها»، فيما قالت الفنانة أنوشكا: «أداء حلو».

من ناحيتها، قالت «شهد»: «كنت عاوزة أبقى أحسن من كده كمان».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.