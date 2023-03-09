تحويل 6 حالات بحادث سفاجا إلى 3 مستشفيات لخطورة حالتهم الصحية

كشف مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» نقل 6 حالات في حادث طريق سفاجا إلى مستشفيات الغردقة وسوهاج وأسيوط لصعوبة حالتهم الصحية.

حادث طريق سفاجا

أفاد المصدر أن حادث طريق سفاجا نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر عن مصرع طفل وشخص في العقد الرابع من العمر، وتم إيداعهما بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا، في حين بلغ عدد المصابين 19 شخصا حتى الآن.

تحويل المصابين إلى مستشفيات الغردقة وسوهاج وأسيوط

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارة ميكروباص وشاحنة بالكيلو 35 بطريق سفاجا قنا، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 19 اخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.