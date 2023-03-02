رفع 10 أطنان مخلفات في حملة نظافة بشواطئ سفاجا «صور»

نفذت أجهزة مجلس مدينة سفاجا اليوم الخميس حملة نظافة الشواطئ بمنطقة كيلو 8 تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، بمشاركة عد من السائحين المقيمين في المدينة.

كشف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفي اليوم تنظيم حملة لنظافة لشواطئ من المخلفات البلاستيكية، بناء على رغبة عدد من السائحين الأجانب.

جمع 10 أطنان من شواطئ سفاجا

وأضاف رئيس المدينة: «تم جمع كميات 10 أطنان من المخلفات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر وتعبئتها بأكياس ونقلها للموقع المخصص وتسليمهم إلى شركة النظافة بالمدينة لنقلهم إلى الموقع المخصص لإلقاء المخلفات».

حملة نظافة بشواطئ سفاجا

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، أملا في بقاء شواطئ المدينة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمان للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.