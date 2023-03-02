رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رفع 10 أطنان مخلفات في حملة نظافة بشواطئ سفاجا «صور»

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:03 ص | الخميس 02 مارس 2023
شواطئ سفاجا

شواطئ سفاجا

نفذت أجهزة مجلس مدينة سفاجا اليوم الخميس حملة نظافة الشواطئ بمنطقة كيلو 8 تحت إشراف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، بمشاركة عد من السائحين المقيمين في المدينة.

كشف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفي اليوم تنظيم حملة لنظافة لشواطئ من المخلفات البلاستيكية، بناء على رغبة عدد من السائحين الأجانب.

جمع 10 أطنان من شواطئ سفاجا 

وأضاف رئيس المدينة: «تم جمع كميات 10 أطنان من المخلفات من المخلفات الخشبية والبلاستيكية ومقذوفات البحر وتعبئتها بأكياس ونقلها للموقع المخصص وتسليمهم إلى شركة النظافة بالمدينة لنقلهم إلى الموقع المخصص لإلقاء المخلفات».

حملة نظافة بشواطئ سفاجا

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، أملا في بقاء شواطئ المدينة وجزرها نظيفة من غير ملوثات أو مخلفات ضمان للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها وأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى أفراد المجتمع.

اقرأ المزيد:

تجهيز مخرات السيول في سفاجا استعدادا لموسم الأمطار (صور)

تصدير 58 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا وارتفاع التداول بمواني البحر الأحمر

انخفاض أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان.. الكيلو بـ165 جنيها في سفاجا

رئيس مدينة سفاجا: بدء زراعة 5475 شجرة في نطاق الميادين الرئيسية والطرق
بقلم شاذلى عبدالراضي