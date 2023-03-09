أسماء ضحايا حادث سفاجا و الدفع 25 سيارة إسعاف لنقل المصابين

شهد طريق سفاجا سوهاج حادثا مروعا بالكيلو 35، مساء اليوم الخميس، أسفر عن مصرع طفل وشاب في العقد الرابع من العمر، وإصابة 19 آخرين، وجرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابون لمستشفى سفاجا لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المتوفين في حادث سفاجا

وأفاد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، بأن الوفيات هما محمد أحمد طفل يبلغ عام ونصف، وعلاء حمدي 35 سنة، بالإضافة إلى 19 مصابا آخرين تراوحت حالتهم بين خطيرة ومتوسطة، وتم حجزهم بالعناية المركزة وأقسام الداخلي لعمل الإسعاف الأولية وجار عمل اللازم.

قيادات الصحة في مستشفى سفاجا المركزي

وانتقلت قيادات مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ودكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر وتم تفقد حالة المصابين بحادث طريق سفاجا وتوجيه الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأفاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن حالة المصابين عبارة عن كدمات وسحجات وكسور وتراوحت بين متوسطة وخطيرة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم والمتابعة.