المتسابقة بهيرة وليد تنال استحسان لجنة تحكيم «الدوم» في فقرة التقديم

أعجبت لجنة تحكيم برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني، بأسلوب المتسابقة بهيرة وليد خلال تقديمها لنشرة إخبارية.

وعلقت لجنة التحكيم على أدائها، حيث قال الدكتور محمد سعيد محفوظ: «أحييكي على الابتسامة الجميلة اللي استقبلتينا بيها، ومبسوط من النشرة اللي قدمتيها، وشايف إنها ترقى للاحتراف، واللغة العربية ممتازة، إلا بعض الهفوات، واللغة الإنجليزية تحتاج ضبط».

أما الإعلامية ريهام السهلي، أضافت: «عندك لغة ممتازة وصوت هائل، ومذيعة أخبار فعلا، وعاجبني اللوك الجديد».

وأكد الإعلامي محمد عبدالرحمن: «مفيش حد كبير على اللغة العربية، لأنها شاسعة جدا، إحنا نقدر أما يختلط علينا الأمر نحدد هنعمل إيه، ودا اللي هتوصليله قريبا جدا».

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحا كبيرا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر، بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.