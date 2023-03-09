مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة بطريق الضبعة بمطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين اثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الكيلو 165 طريق الضبعة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات ضحايا حادث الضبعة

واستقبلت، مساء اليوم، مستشفى العلمين النموذجي ضحايا حادث سيارة طريق الضبع الإقليمي وننشر أسماء وحالات ضحايا ومصابي الحادث وهم «محمد محمد السيد بدر 71 سنة من القاهرة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة شديدة بالصدر، وكدمات وسحجات بالجسم وأشرف محمود عبدالرحمن 62 من القاهرة اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى، واشتباه كسر بالضلوع، وكدمة شديدة بالصدر، وكدمات وسحجات بالجسم وعادل الشربيني حسن 65 سنة من القاهرة وصول جثة هامدة، وعاصم محمد محمد منصور 75 سنة من القاهرة وصول جثة هامدة، ومحمد حسام محمد 72 سنة من القاهرة وصول جثة هامدة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الضبعة الإقليمي إلى موقع الحادث وجاري الفحص التعرف على أسباب وقوع والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.