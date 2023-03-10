عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في الجيزة

أقدم رجل على قتل زوجته «ربة منزل»، بعد مشاجرة بينهما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسريه

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، في محافظة الجيزة، يفيد بمقتل ربة منزل، 30 سنة على يد زوجها 40 سنة، عامل ومقيم دائرة القسم.

على الفور أمر «الشرقاوي» بالتوجه إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم تشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية، وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهم.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.