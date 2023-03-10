افتتاح 6 مساجد بعد الانتهاء من تجديدها بأسيوط اليوم

تفتح مديرية أوقاف محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد في قرى مراكز ديروط ومنفلوط وساحل سليم، وذلك ضمن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالاهتمام بإعمار بيوت الله.

مشاركة قيادات الدعوي ومديري الإدارات

وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه أناب قيادات الدعوة ومديري الادارات الفرعية في افتتاح تلك المساجد، وهم: الشيخ مختار عيسي دياب مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة و البر و الأوقاف في افتتاح مسجد العدوية – ببلاو - ديروط والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد عباد الرحمن – أبو كريم - ديروط، وأناب الشيخ أسامه عبدالفتاح محمود مدير إدارة الإدارات الفرعية في افتتاح مسجد السوابعة - التناغة - ساحل سليم.

مراكز ديروط ومنفلوط

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه اناب ايضا الشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة في افتتاح مسجد التوحيد - المندرة منفلوط واناب الشيخ أحمد عيسى دياب مدير ادارة اوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد الشرقي – الكوم الاخضر - ديروطواناب الشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد المركز الطبي - ديروط.

صكوك الإطعام

وأشار «قبيصي» إلى أنه قام بتسليم دفاتر «صكوك الإطعام» للإدارات الفرعية، وشدد علي تكثيف الجهود في تحصيل قيمة الصكوك من المشاركين في المشروع مؤكدا أن مشروع صكوك الإطعام يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وأن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة، بداية من عملية تلقي التبرعات وصولا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها، وأن هذا المشروع يمثل بعدًا اجتماعيًا ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.