استقبال حافل للكينج محمد منير قبل انطلاق حفله في السودان

حظى الفنان محمد منير باستقبال كبير ورائع من السودانيين، وذلك فور وصوله للسودان لإحياء حفل فني كبير هناك.

الكينج يعود للسودان بعد سنوات من الغياب

ويحيي الفنان الكبير محمد منير حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم الجمعة في قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم، وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب.

وكانت الشركة المنظمة للحفلة قد أعلنت عن نفاد تذاكر فئتي VIP، وPrime، وذلك بعد أيامٍ قليلة من الإعلان عن فتح باب الحجز للحفل الذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الكينج أن الحفل سيكون على مسرح ضخم تم تركيبه خصيصًا لاستيعاب الفرقة الموسيقية الكبيرة التي تضم أكثر من 20 عازفًا وعازفة.

ممنوع دخول الأطفال للحفل

وقالت الشركة في بيان لها: «نحرص على أن تكون الأمسية بكامل بهائها، وأن تعلو الموسيقى في سماء المسرح الجنوبي بتناغم مبهج يحكي عن تجربة موسيقية ناضجة ومختلفة صاحبت الفنان الكبير محمد منير منذ بداياته وحتى الآن»، مؤكدة أنّ دخول القاعة يبدأ من الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة ولمدة ساعتين، حيث يُمنع دخول الكاميرات الاحترافية، وكذلك الأطفال دون سن الثامنة.