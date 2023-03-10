مقتل شاب بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أقدم عامل على قتل جاره بسلاح ناري لخلافات الجيرة بينهما، بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إداة البحث الجنائي، بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوصول جثمان شاب للمستشفى المركزي.

الإنتقال لموقع الحادث

على الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ وبالإنتقال تبين وصول المدعو «وائل ص ص م» - سن 30 عاما عامل ويقيم دائرة مركز البلينا إلى مستشفى البلينا المركزي، جثة هامدة، أثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وتبين قيام المدعو «إسلام ث ر ا»، سن 29 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة .

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وبسوال والد المتوفى المدعو «صابر ص م ح» سن 57 عاما عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم و تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن «بندقية آلية» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مرسى أشرف، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام.