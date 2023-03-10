إصابة مزارع وعامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصيب عامل ومزارع في مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما، بمكرز جهينة، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدار البحث الجنائي بتلقى إخطار من مأمور مركز شرطة جهينة، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية عنيبس بدائرة مركز جهينة، وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن طرفيها كل من طرف أول «السيد م ا م»، سن 35 عاما مزارع، مصابًا بجرح طعني بالظهر، وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه وطرف ثان، «عاطف ع م ه»، سن 43 عاما، عامل بأجر مصابا بجرح قطعي بالكتف الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافه.

خلافات مالية وراء الواقعة

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض «سكين» وأفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بالتقارير الطبية بسبب وجود خلافات مالية سابقة بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال أحمد منصور المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أن عقوبة الضرب تصل للسجن 3 سنوات.