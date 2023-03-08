مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

نشب شجار بين عامل وشقيق زوجته لخلافات المصاهرة، أقدم على إثره الأخير بضرب الزوج بعصا شوم أودت بحياته.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بورد إشارة من المستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام، بوصول المدعو «ياسر ا م ا» سن 45 عامل ويقيم دائرة محافظة أسوان، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح بفروة الرأس.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وبسؤال ذوي المجني عليه، أفادا كل من نجله «فارس ي ا م» سن 17 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمحافظة أسوان وشقيقه «أسامة ا م ا»، سن 33 عاما عامل ويقيم دائرة محافظة أسوان، بأنه منذ 4 أيام حدثت مشاجرة بين المتوفـى والمدعو «محمود ا ا ا»، سن 33 مزارع، ويقيم بذات الناحية، شقيق زوجته، بسبب خلافات المصاهرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بعصا شوم مما نتج عنه إصابته، ورفض المجني عليه التوجه للمستشفى ظنًا منه بسطحية الإصابة، إلا أنه وافته المنية اليوم متأثرًا بإصابتها.

تحرير محضر بالواقعة

واتهم الابن شقيق زوجة والده بالتسبب فـي ذلك، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد محمد عبد الله المحامي لـ«الوطن»، بأن عقوبة الضرب الذي أفضى للموت تصل إلى السجن 10 سنوات.