إصابة عامل في مشاجرة على يد ابن عمه بسوهاج

مزق عاطل وجه نجل عمومته العامل، بسلاح أبيض لخلافات عائلية بينهما في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة طهطا بورد إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز شرطة طهطا بوصول المدعو «حسين ا ع ع» سن 35 عاما مزارع، مصاب بجروح قطعية بالوجه والرأس والرقبة والعضد الأيمن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه ويقيم دائرة مركز طهطا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع البلاغ، وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد باتهام نجل عمه المدعو «حنفي م ع ع» سن 25 عاما عاطل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد مرسي أشرف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» بأن عقوبة الضرب تصل إلى 3 سنوات سجن تمتد إلى 10 سنوات، إذا خلف الضرب عاهة مستديمة.