أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن.. اعرفها

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، حيث تراوحت ما بين 78 و80 جنيهًا للكيلو للدواجن البيضاء باختلاف المنطقة التي يعيش بها المستهلك، فيما تراجعت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية بنحو 5 جنيهات لتسجل 115 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ومن بين أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، سجلت الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة، ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات الأحمر إلى 70 جنيها للكيلو في المزرعة تباع بسعر يبدأ من 75 جنيها للمستهلك، وسجل سعر كيلو البانية 170 جنيها للكيلو في الجملة يباع بسعر يبدأ من 175 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزرعة

فيما شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزرعة تراجعا حيث بلغت أسعار الدواجن في المرزاع في تعاملات اليوم الجمعة حوالى 72 و73 جنيهًا بالمزرعة، فيما سجلت اسعار الفراخ البلدي حوالي 125 و130 جنيها، والدواجن الساسو 120 جنيها للمستهلك.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، خبير صناعة الدواجن ورئيس شعبة الدواجن بالقاهرة، إن استهلاك مصر الشهري من الدواجن البيضاء يقدر بنحو 150 ألف طن شهريًا، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

سعر الكتكوت الساسو 15 جنيها في المزرعة

وعن اسعار الكتاكيت، فسجل سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيها في المزرعة يباع بسعر يبدأ من 21 جنيها للمستهلك حسب المنطقة، فيما سجل سعر الكتكوت الساسو 15 جنيها في المزرعة يباع بسعر يبدأ من 16 جنيها للمستهلك،

سعر البيض الاحمر والابيض

ووفقا لبورصة الدواجن، سجل سعر البيض الأحمر في مصر بين 98 جنيها و99 جنيها وسجل سعر البيض الأبيض في مصر بين 95 جنيها و96 جنيها، وسجل سعر البيض البلدي في مصر بين 102 جنيه و104 جنيهات.