الغرف التجارية في الإسكندرية: نتوقع تراجع أسعار الدواجن أول رمضان لعدة أسباب

تشهد الدواجن خلال الفترة الراهنة انخفاضا ملحوظا في أسعارها، إذ تراجعت الفراخ البلدي إلى 3 جنيهات، والسبب زيادة المعروض ووفرة الأعلاف، بحسب تصريحات أعضاء الغرفة التجارية.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الدجاج الأبيض يشهد انخفاضا اليوم في سعره 3 جنيهات حيث يسجل في المزرعة 70 جنيها، وتصل للمستهلك بزيادة من 5 إلى 7 جنيهات، ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيها، والساسو 15 جنيها.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن سعر الأمهات البيضاء داخل المزرعة يبلغ 70 جنيها، و كيلو البانيه 150 جنيها، والدجاج المجمد البرازيلي 65 جنيها.

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة

وأشار إلى أن سبب انخفاض أسعار الدواجن يرجع إلى زيادة المعروض ووفره الأعلاف، متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مع اقتراب حلول شهر رمضان حيث يتراوح سعر الدجاج الأبيض للمستهلك بين 60 و65 جنيها.