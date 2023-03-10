الكينج محمد منير يستقبل جمهوره في حفل السودان اليوم

يستعد الكينج محمد منير مساء اليوم الجمعة الموافق 10 مارس 2023، لاستقبال جمهوره في حفل السودان الذي يحييه بعد غياب عن الحفلات هناك لسنوات طويلة وسط حماس واستقبال مبهر.

محمد منير في حفل السودان

يحيي الفنان محمد منير حفل السودان على خشبة مسرح قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على أن تفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

أسعار تذاكر محمد منير في حفل السودان

وطرحت الشركة المنظمة التذاكر الخاصة بحفل منير وانقسمت لثلاث فئات، الأولى جاءت بمبلغ 15000 جنيه سوداني، والثانية بمبلغ 30000 جنيه سوداني، والثالثة بمبلغ 60000 جنيه سوداني وبالفعل نفد عدد كبير من التذاكر.

يذكر أن الشركة المنظمة كانت قد أعلنت أنه سيتم تركيب مسرح ضخم لاستيعاب عدد أفراد فرقة الكينج محمد منير التي تبلغ 20 عازفًا وعازفة، كما وجهت تعليمات بأنه يمنع دخول الكاميرات الاحترافية ودخول الأطفال تحت سن الثامنة.

وحظي الفنان محمد منير باستقبال كبير ورائع من السودانيين، فور وصوله للسودان لإحياء الحفل الفني هناك.