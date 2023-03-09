الجمهور السوداني يستقبل محمد منير وفرقته بحفاوة كبيرة

حفاوة كبيرة أظهرها الجمهور السوداني للفنان محمد منير وفرقته الموسيقية، حيث يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا غدًا الجمعة في قاعة الصداقة بالمسرح الجنوبي بمدينة الخرطوم، وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث تُجرى حاليًا التحضيرات على قدمٍ وساق.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد منير نفاد تذاكر فئتي VIP، وPrime، وذلك بعد أيامٍ قليل من الإعلان عن فتح باب الحجز للحفل الذي سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً تقريبًا.

الفرقة الموسيقية الكبيرة تضم أكثر من 20 عازفًا وعازفة

وأكدت الشركة المنظمة أنه سيجري تركيب مسرح ضخم لاستيعاب الفرقة الموسيقية الكبيرة التي تضم أكثر من 20 عازفًا وعازفة: «نحرص على أن تكون الأمسية بكامل بهائها، وأن تعلو الموسيقى في سماء المسرح الجنوبي بتناغم مبهج يحكي عن تجربة موسيقية ناضجة ومختلفة صاحبت الفنان الكبير محمد منير منذ بداياته وحتى الآن».

ممنوع دخول الأطفال دون سن الثامنة

ووجهت الشركة المنظمة، لحضور حفل محمد منير، بأنّ الدخول إلى القاعة يبدأ من الساعة السادسة والنصف مساء غد الجمعة ولمدة ساعتين، حيث يُمنع دخول الكاميرات الاحترافية، وكذلك الأطفال دون سن الثامنة.