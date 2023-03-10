سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. عيار 21 يسجل 1592 جنيها

أعلنت محال الصاغة اليوم الجمعة 10 مارس الجاري، سعر الذهب اليوم في مصر 2023 منها عيار 21 وعياري 24 و18 فضلا عن الجنيه والأونصة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2023

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر 2023 انخفاض طفيف وجاءت تفاصيله كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 للبيع 2,097 والشراء 2,109 جنيها.

سجل الذهب عيار 22 للبيع 1,922 والشراء 1,933 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 للبيع 1,835 والشراء 1,845 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 للبيع 1,573 والشراء 1,581 جنيها.

سجل الذهب عيار 14 للبيع 1,223 والشراء 1,230 جنيها.

سجل الذهب عيار 12 للبيع 1,049 والشراء 1,054 جنيها.

سجلت الاونصة اليوم للبيع 65,221 والشراء 65,577 جنيها.

سجل الجنيه الذهب للبيع 14,680 والشراء 14,760 جنيها.

سجل الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,097,143 والشراء 2,108,571 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم في أسواق المال

وعن قيمة كافة أسعار المشغولات الذهبية فسجلت الأتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,820 جنيه ما يعادل 58.89 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,668 جنيه ما يعادل 53.98 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,592 جنيه ما يعادل 51.53 دولار أمريكي..

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,365 جنيه ما يعادل 44.17 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار14 اليوم 1,061 جنيه ما يعادل 34.35 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 909.77 جنيه ما يعادل 29.45 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 682.33 جنيه ما يعادل 22.08 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب 56,588 جنيه ما يعادل 1,832 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب 12,737 جنيه ما يعادل 412.24 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب 1,819,540 جنيه ما يعادل 58,891 دولار أمريكي.