أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ سجل سعر جرام عيار 21 1850 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14960 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1850 جنيها للبيع و1870 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2114 جنيها للبيع و2137 جنيهات للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1938 جنيها للبيع و1959 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1586 جنيهًا للبيع و1603 جنيهات للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1233 جنيها للبيع، و1247 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1057 جنيها للبيع، و1069 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14800 جنيه للبيع، و14960 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 65754 جنيها للبيع، و66465 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,114,286 جنيه للبيع، و2,137,143 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.82 دولار أمريكي بما يعادل 1817 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.92 دولار أمريكي أي نحو 1666 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 51.47 دولار أمريكي أي نحو 1590 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 44.11 دولار أمريكي بما يعادل 1363 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.31 دولار أمريكي أي نحو 1060 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.41 دولار أمريكي بما يعادل 908.67 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.06 دولار أمريكي بما يعادل 681.51 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1829 دولارا أمريكيا أي نحو 56520 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ411.73 دولار أمريكي أي نحو 12722 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,817 دولار أمريكي أي نحو مليون و817 ألفًا و348 جنيها.