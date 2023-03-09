لماذا ارتفعت أسعار الذهب العالمية؟.. البنك المركزي يجيب

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 2.51%، وهي أكبر زيادة أسبوعية لها منذ منتصف شهر يناير، وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تتناول أبرز المؤشرات العالمية.

البنك المركزي: ارتفاع سعر الذهب بسبب ضعف الدولار

وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية، أنّ ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا خلال الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس 2023، جاء نتيجة لضعف الدولار للمرة الأولى في شهر.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب

وتابعت النشرة، أنَّه رغم تصريحات المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية إلى جانب تسعير المستثمرين لمسار أكثر تشديدا للبنك، لكن لا يزال الطلب على الأصول التي لا تدر عائدا قويًا، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية ارتفاعا مفاجئا، ما يشير إلى انتعاش ملموس على طلب الذهب من أكبر مستهلك في العالم.

أسعار النفط العالمية: ارتفاع 3.21% للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3.21% خلال تداولات الأسبوع، لتستقر عند 85.83 دولارًا للبرميل، إلا أنّ الأسعار رغم ذلك، لا تزال تتحرك في نطاق ضيق.

وارتفعت أسعار النفط خلال كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع، باستثناء يوم الإثنين، على خلفية تزايد الآمال في أن يؤدى تعافي اقتصاد الصين إلى تعزيز الطلب.

وكانت الآمال في ارتفاع الطلب الصيني على النفط مدعومة بالبيانات التي أظهرت زيادة حادة في حركة التنقل، إضافة إلى الارتفاع الحاد المفاجئ في مؤشرات مديري المشتريات.