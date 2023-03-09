كم صدرت مصر من الذهب في الربع الأول من العام المالي الجاري؟.. الحصيلة تضاعفت

تضاعفت صادرات مصر من الذهب خلال الربع الأول من العام المالي الجاري «يوليو – سبتمبر 2022» لتحقق حصيلة التصدير 468.3 مليون دولار أمريكي، من 217.5 مليون دولار في الربع السابق «أبريل – يونيو 2022»، ومن 193.5 مليون دولار في الربع المالي المماثل من العام السابق له «يوليو – سبتمبر 2021».

وحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، تضمنت حصيلة الصادرات السلعية حسب درجة التصنيع، الذهب الذي صدرته مصر بقيمة 468.3 مليون دولار أمريكي في أول 3 شهور من العام المالي الجاري، و217.5 مليون دولار في الشهور الثلاث السابقة له «أبريل – يونيو 2022»، ومن 410.2 مليون دولار في الربع الثالث «يناير – مارس 2022»، و374.4 مليون دولار في الربع الثاني «أكتوبر – ديسمبر 2021»، و193.5 في الربع الأول «يوليو – سبتمبر 2021».

الإمارات وتركيا من الدول الأكثر استيرادا للذهب المصري

يذكر أن الدول العشر الأكثر استيراداً للذهب المصري، تضم كندا، الإمارات، تركيا، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا، البحرين، كينيا، تنزانيا، والأردن ذلك بحسب أحدث بيانات التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية.