افتتاح معرض افتراضي بالمتحف المصري في التحرير بالتعاون بين مصر وإيطاليا

افتتح المتحف المصري بالتحرير، معرضًا افتراضيًا عن التراث الافتراضي بين مصر وإيطاليا، تحت عنوان «تجربة التراث الافتراضي جسر رقمي بين مصر وإيطاليا».

جاء المعرض في ضوء التعاون المثمر بين المتحف المصري بالتحرير والسفارة الإيطالية بالقاهرة لدعم التراث الثقافي العالمي، وتعريف جميع فئات المجتمع بتراث وثقافة بلادهم بالإضافة إلى تعريفهم بحضارة الشعوب الأخرى ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم.

قطاع المتاحف

حضر الافتتاح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري، والسفير الإيطالي بالقاهرة، والمستشار الثقافي الإيطالي، ولفيف من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية، وممثلي السفارة الإيطالية بالقاهرة.

نشر الوعي السياحي والثقافي والأثري

وأوضح الدكتور علي عبد الحليم، مدير عام المتحف المصري، أن المعرض يأتي في إطار الاستراتيجية التي تدعمها وزارة السياحة والآثار، والسفارة الإيطالية لتعزيز دور المتحف الافتراضي لنشر الوعي السياحي والثقافي والأثري، من خلال استخدام تقنية الفن الرقمي وهو التحول الرقمي إلى 360 درجة، والرسوم المتحركة الرقمية ثنائية الأبعاد 2D، والواقع الافتراضي التفاعلي ثلاثي الأبعاد، والذي يعد أداة هامة لتعزيز أهمية التراث الثقافي، وتوفير فرص إضافية لحفظه، من خلال رحلة افتراضية تتيح للزائر زيارة بعض المواقع الثقافية والسياحية الأكثر شهرة في كل من القاهرة وبعض مدن إيطاليا.

مجموعة فريدة من الصور لمدينة القاهرة

وأضاف أن المعرض يتضمن تطبيقا عمليا تفاعليا جديدا في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد عن التراث المشترك بين البلدين، ومن خلاله يتمكن الزائر الاستمتاع بمدينة القاهرة ومعالمها السياحية الجذابة، وبينها أهرامات الجيزة، والقلعة، كما سيستمتع بجولة افتراضية إلى بعض المدن الإيطالية مثل مدينة بنيفينتو، بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة من الصور لمدينة القاهرة، وروما، وفلورنسا، وفينيسيا، وبنيفينتو ويقام المعرض بالدور الثاني في المتحف، ويستمر حتى 9 مارس 2023.