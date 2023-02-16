«التجارة والصناعة»: تركيا وإيطاليا وإسبانيا الأكثر استيرادا من مصر في 2022

تصدرت كل من تركيا وإيطاليا وإسبانيا قائمة الدول الأكثر استيرادا من مصر خلال العام الماضي، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

الصادرات المصرية

كشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية الصادر من وزارة التجارة والصناعة في 2022، أن نحو 15 سوقاً تصديرياً استحوذت على 64.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وبحسب التقرير فقد استوردت تركيا منتجات مصرية بقيمة 4.1 مليار دولار، منها 1.8 مليار دولار غاز مسال، وبلغت الأهمية النسبية للسوق التركية 8.4% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 23.1% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.

في المرتبة الثانية جاءت إيطاليا، التي استوردت منتجات مصرية بقيمة 3.3 مليار دولار، وبأهمية نسبية 6.8%، مقارنة بـ6.4% من إجمالي قيمة الصادرات في 2021، وقال التقرير إن قيمة الصادرات إلى روما ارتفعت بنسبة 32.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة في قائمة أهم الدول المستوردة من مصر، بقيمة 2.9 مليار دولار، منها 1.8 مليار دولار غاز مسال، وبأهمية نسبية 6% من إجمالي قيمة الصادرات، مقارنة بـ3% في 2021، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 144.4%.

أهم الدول المستوردة لمنتجات مصر

وعلى المستوى العربي جاءت السعودية في المركز الأول بقائمة أهم الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وبأهمية نسبية 5.2%. وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى السعودية بنسبة 23.1% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021. وحلت الرياض في المرتبة الرابعة الأكثر استيرادا للصادرات المصرية على مستوى أسواق العالم.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، بقيمة 2.2 مليار دولار، وبأهمية نسبية 4.6% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بـ6.1% من قيمة الصادرات في 2021، حيث انخفضت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 6.1% خلال العام الماضي.