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دبلوماسي سابق لقناة قناة الحياة: العلاقات بين مصر وإيطاليا تاريخية وراسخة

كتب:

شريف سليمان
07:45 م | الأحد 22 يناير 2023
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ المراحل شديدة التوتر والاضطراب على الساحة الدولية، يكون فيها التشاور بين مصر وعدد من الدول الرئيسية المهمة مثل إيطاليا في حوض البحر المتوسط، من خلال وزير الخارجية الذي زار مصر منذ أيام قليلة، أو التحرك في المحيط العربي، مثلما يحدث في القضية الفلسطينية.

علاقات راسخة وتاريخية بين البلدين

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «إذا كنا نتحدث عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير خارجية إيطاليا، فنحن نتحدث عن علاقات تاريخية راسخة بين قطبين من أقطاب البحر المتوسط المتقاربين ثقافيا وتاريخيا».

إيطاليا حليف وشريك استراتيجي لمصر

تابع أن إيطاليا حليف وشريك استراتيجي لمصر من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة: «بيننا علاقات ثنائية وتجارية واقتصادية هامة، وبما أنّ أوروبا تتعرض الآن لحالة اضطراب سياسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فإن تبادل الرأي والمشورة عن الأسلوب الأمثل لدفع جهود التواصل للتسوية لهذه الأزمة أمر مهم».

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