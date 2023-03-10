مصانع الحديد تعلن القائمة الكاملة لأسعار الأسبوع الثاني من مارس الجاري

أعلنت مصانع الحديد المحلية عن الأسعار الجديدة لتسليمات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، حيث بلغ سعر طن حديد عز 29 ألف و285 جنيها شاملا ضريبة المبيعات في 9 مارس الجاري، بحسب ما أبلغت به المصانع التجار.

قائمة أسعار الحديد

ووفقا للقائمة، سجل سعر حديد السويس 29 ألف و200 جنيه، كما سجل سعر حديد حديد المراكبي 29 ألف و500 جنيها، فيما بلغ سعر حديد المصريين 29 ألف و200 جنيه.

وأعلن مصنع حديد العشري عن تسليم سعر طن الحديد بقيمة 29 ألف و500 جنيه، وكان حديد الجارحي الأقل سعرا بقيمة 27 ألف جنيه، وكذلك سعر شركة مصر ستيل، بينما سجل سعر حديد الكومي 30 ألف جنيه، وحديد العلا 29 ألف و400 جنيه، وحديد الجيوشي 29 ألف و500 جنيه.

تحركات أسعار خام الحديد

يأتي ذلك تزامنا مع تحركات في أسعار خام الحديد عالمياً، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام، الأكثر تداولًا في بورصة «داليان»، للسلع، خلال الأسبوع 17-24 فبراير الماضي، بنسبة 1.5% عن الأسبوع السابق، ما يصل إلى 131.2 دولار للطن، وفي بورصة سنغافورة، ارتفعت العقود الآجلة لشهر مارس أيضًا بنسبة 1.4%، ما يصل إلى 128.5 دولارًا بالطن مقارنة بسعر 17 فبراير.

وجاءت ارتفاعات أسعار الخام وسط توقعات بأن الصين سوف تتخذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد، في ظل آمال كبيرة في أن تعلن الصين عن إجراءات تحفيز اقتصادية إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركات صناعة الصلب الصينية على زيادة الطاقة الإنتاجية حيث ارتفاع الانتاج في شهر يناير 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، ليصل إلى 79.5 مليون طن، مع تخفيف قيود الحجر الصحي مع توقعات بزيادة الطلب.