أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم.. «اعرف وصل كام»

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، في أسواق مواد البناء تباينا، وبلغ متوسط سعر طن حديد عز 28500 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت النصر نحو 1850 جنيها.

ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1900 جنيه.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1850 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس لنحو 1840 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1940 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1890 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1840 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1840 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1850 جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت نحو 1830 جنيها.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 28500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27200 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27400 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 27350 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27350 جنيها للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27350 جنيها للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27150 جنيها للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 27100 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27150 جنيها للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27200 جنيه للطن.