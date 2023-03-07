أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية.. تعرف عليها

حافظت أسعار الحديد والأسمنت اليوم على استقرارها، وذلك في جميع الشركات العاملة بالأسواق المصرية، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت في كل المحافظات.

وجاء استقرار الأسعار، وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء، نظرا لأهمية معرفة أسعار مواد البناء للعاملين في قطاع البناء والتشديد وقطاع العقارات ككل، بجميع محافظات الجمهورية.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم والتي جاءت كالتالي:

بلغ سعر حديد عز اليوم نحو 26.985 جنيه.

حديد السويس 26.850 جنيه.

طن حديد الجيوشي 25.800 جنيه.

طن حديد بشاي اليوم 28.500 جنيه.

طن حديد المراكبي اليوم 27.000 جنيه.

طن حديد المصريين اليوم 26.850 جنيه.

طن حديد العشري اليوم 26.500 جنيه.

طن حديد الجارحي إلى 27.000 جنيه.

طن حديد مصر ستيل 26.000 جنيه.

طن الكومي نحو 26.300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

طن أسمنت المسلح اليوم 1870 جنيهًا.

طن أسمنت حلوان اليوم 1870 جنيهًا.

طن أسمنت النصر اليوم 1850 جنيهًا للطن.

طن أسمنت المعلم اليوم 1840 جنيهًا.

طن أسمنت العسكري إلى 1820 جنيهًا.

طن أسمنت وادي النيل 1820 جنيهًا في الطن.