عضو شعبة مواد البناء: أسعار الحديد مرشحة للتراجع والطن بـ27.5 ألف جنيه

أعلنت مصانع الحديد والأسمنت اليوم، أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، في ظل استقرار أسعار الأسمنت، وتوقعات بانخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة، بحسب ما قالة عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

أسعارالحديد

أسعار الحديد بلغ سعر حديد عز في الاسواق 29.285 جنيه وحديد سرحان 27.500 جنيه وحديد بشاي 29.000 جنيه وحديد المراكبي 28.500 جنيه، بينما سجل حديد المصريين 29.200 جنيه وحديد العشري والكومي 27.000 جنيه ويسجل حديد العتال 27.500 جنيه.

أسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1900 جنيه، وأسمنت النصر 1880 جنيها وأسمنت التعمير 1840 جنيها، وأسمنت المنيا 1858 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم في الأسواق 1860 جنيها، وسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1860 جنيها، وحلوان 1870 جنيها، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه، كما يبلغ سعر أسمنت أسوان 1770 جنيها، وأسمنت المصريين 1760 جنيها، وأسمنت أسيوط 1800 جنيه.

استقرار أسعار الأسمنت

ومن جانبة قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو بالاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار الأسمنت شهدت الفترة الماضية تراجعاً في الأسواق واستقرار الأسعار الفترة الحالية بسبب قلة الطلب حيث يتراوح طن الأسمنت بين 1800 جنيه إلى 1900 جنيه.

ومن جهتة قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد المطروحة في الأسواق تحدد حسب السعر المعلن من جانب كل مصنع ومن الضروري أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسعار التي تقوم المصانع بطرحها متوقعاً إنخفاض سعر الحديد الفترة المقبلة.