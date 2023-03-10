أسعار النحاس تتراجع إلى أدنى مستوى عالميا خلال شهرين

تراجعت العقود الآجلة للنحاس إلى 4 دولارات للرطل، مقتربة من أدنى مستوى لها في شهرين تقريبًا عند 3.95 دولار في 27 فبراير الماضي، حيث عوضت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وبعض الراحة من شح المعروض التوقعات بارتفاع الطلب من الصين.

أثار القلق في القطاع المصرفي الأمريكي المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في مسار متوتر، وأثار مخاوف بشأن انخفاض النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

تحسن المعروض العالمي

على جانب العرض، خففت الأوضاع المحسّنة في المناجم الرئيسية في بيرو وإندونيسيا المخاوف من حدوث عجز أكبر في العرض، في حين توصلت شركة "فيرست كوانتام" (First Quantum Minerals) الكندية إلى اتفاق مع الحكومة البنمية بشأن تقاسم الأرباح، ومن المتوقع أن تستأنف النشاط.

وللحد من الانخفاض، حددت الحكومة الصينية هدف نمو بنسبة 5% لهذا العام خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأكدت الحوافز القادمة للبنية التحتية والبناء.

توقعات الأسعار العالمية

ومن المتوقع تداول النحاس عند 3.97 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3.71 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تاريخياً، وصل النحاس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.02 في مارس 2022، مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة التأمين والشحن على كافة البضائع، ورفعت الطلب العالمي نتيجة المخاوف من حدوث أزمة إمدادات.

تضم قائمة كبار منتجي النحاس كل من شيلي، التي تمثل أكثر من ثلث إنتاج النحاس في العالم، تليها في القائمة الصين وبيرو والولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وزامبيا وكندا وبولندا، كما تضم قائمة أكبر مستوردي النحاس كل من الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا.