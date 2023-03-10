أبرز حفلات ساقية الصاوي في «الويك إند».. بينها «مسار إجباري»

أعلنت ساقية الصاوي عن برنامجها اليوم الجمعة الموافق 10 مارس والذي يضم 3 حفلات مختلفة المضامين، تبدأ في الساعة الرابعة عصرا.

ويستعرض التقرير التالي تفاصيل حفلات ساقية الصاوي في نهاية الأسبوع بداية من اليوم وحتى السبت 11 مارس الجاري، على هذا النحو:

حفلات ساقية الصاوي اليوم الجمعة

تضم حفلات اليوم في ساقية الصاوي 3 برامج مختلفة، حيث يبدأ حفل مسار إجباري في تمام الساعة الرابعة عصرا بسعر يبدأ من 250 جنيه، وحفل الدكتور شريف حمدي «أنا وطلابي»، في تمام الساعة السادسة مساء بسعر يبدأ من 90 جنيها.

حفل مسار إجباري

ويتم عرض حفل آخر لمسار إجباري بسعر يبدأ من 250 جنيها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على مسارح الساقية، وفي اليوم التالي يقدم فريق مسار إجباري حفلا غنائيا بسعر يبدأ من 250 جنيه اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على مسارح ساقية الصاوي.

أبرز حفلات ساقية الصاوي على مدار مارس 2023

ويتضمن برنامج ساقية الصاوي عدد من الحفلات والتي تعرض على مدار الشهر وأبرزها الآتي:

- حفل وائل الفشني بسعر يبدأ من 150 جنيها الخميس الموافق 16 مارس المقبل في تمام الساعة 8 مساءَ.

- حفل طبلة الست بسعر يبدأ من 150 جنيها الجمعة المقبل الموافق 17 مارس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءَ.

- حفل الفنان على الحجار بسعر يبدأ من 230 جنيها السبت الموافق 18 مارس في تمام الساعة الثامنة مساءَ.