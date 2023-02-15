موعد حفل عبدالباسط حمودة في ساقية الصاوي.. سعر التذكرة يبدأ من 150 جنيها

حالة من النشاط الفني يعشيها نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، إذ من المقرر أن يحيي عدة حفلات غنائية، خلال شهر فبراير داخل مصر وخارجها.

حفل عبدالباسط حمودة

ومن المقرر أن يحيي عبدالباسط حمودة حفلا غنائيا في الإمارات يوم 17فبراير، ويعود الأسبوع المقبل للتحضير لحفله الغنائي في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي يوم 24 فبراير.

أسعار حفل عبد الباسط حمودة

وكانت ساقية الصاوي أعلنت أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة عبر موقعها الإلكتروني، حيث طرحت على عدة فئات مختلفة من 150جنيهًا، 250 جنيهًا، 300 جنيه، 350 جنيهًا، 400 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم عبدالباسط حمودة خلال الحفل باقة من أغانية الشهيرة، والتي لاقت نجاح خلال مشواره الفني أبرزها «ضيعنا، إديني قلبك، الجو هادي، أنا مش عارفني، أنت الكبير وغيرهم».

أغنية «قرايب مين»

وطرح عبدالباسط حمودة مؤخرا أغنية «قرايب مين»، من كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربي، وتوزيع نوار البحيري وتقول كلمات الأغنية: «اللي ما لوش خير في اللي منه.. يبقى ناقص منه.. سيبك من اللي يبيعك وإنساه.. واللي يروح ييجي أحسن منه.. الخيانة من القرايب.. والإهانة من القرايب».