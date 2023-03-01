أسعار تذاكر حفلات «مسار إجباري» في ساقية الصاوي يومي 10 و11 مارس

تستعد فرقة مسار إجباري، لإحياء حفلتين، في ساقية الصاوي، يومي الجمعة والسبت 10 و11 مارس، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير خلال الحفلات.

مسار إجباري تروج لحفلتهم بساقية الصاوي

وروجت الصفحة الرسمية لفرقة مسار إجباري، للحفلات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن طريق نشر فيديو من الحفلات السابقة مصحوب بتعليق: «حفلاتنا في الساقية ليها روح مختلفة، ولأن كان فيها أول حفلة لينا في القاهرة، مسار إجباري هتحتفل معاكم بـ20 سنة ساقية الصاوي يوم 10 و11 مارس».

وطرحت الشركة المنظمة لحفلات «مسار إجباري» بساقية الصاوي، التذاكر للجمهور، خلال الأيام الماضية، وذلك لبدء الحجز، حيث جاءت أسعار التذاكر على فئة بلغت قيمتها 250 جنيها للفرد.

نجاح مسار إجباري في حفلة دمنهور

وحققت فرقة مسار إجباري، نجاح كبير مؤخرا، من خلال حفلتها في دار الأوبرا بدمنهور في محافظة البحيرة، حيث قال هاني الدقاق، عضو فرقة مسار إجباري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم سعداء بوجودهم لأول مرة في دمنهور، لأنهم يحبون لقاء جمهور المحافظات لصعوبة حضورهم الحفلات بالقاهرة، موضحا أن الجمهور تفاعل معهم بشكل كبير.