3 معلومات عن حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي.. التذاكر 5 فئات

يحيي اليوم الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي، بعد أيام من عودته من الإمارات التي أحيا حفلا فيها.

حفل عبد الباسط حمودة تتراوح أسعاره من 150 لـ 400 جنيه

وترصد الوطن 3 معلومات عن حفل عبد الباسط حمودة

- الحفل يقام فى قاعة النهر وهي الموقع المعتاد لحفلات عبد الباسط حمودة.

- طرحت تذاكر الحفل على عدة فئات مختلفة من 150 جنيهًا، 250 جنيهًا، 300 جنيه، 350 جنيهًا، 400 جنيه.

- يقدم عبد الباسط فى حفل أغنيات ضيعنا، إديني قلبك، الجو هادي، أنا مش عارفني، أنت الكبير وغيرهم

عبد الباسط حمودة طرح مؤخرا اغنية «قرايب مين»

يذكر ان عبدالباسط حمودة طرح مؤخرا أغنية «قرايب مين»، من كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربي، وتوزيع نوار البحيري وتقول كلمات الأغنية: «اللي ما لوش خير في اللي منه.. يبقى ناقص منه.. سيبك من اللي يبيعك وإنساه.. واللي يروح ييجي أحسن منه.. الخيانة من القرايب.. والإهانة من القرايب».