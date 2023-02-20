خريطة حفلات ساقية الصاوي في شهر ميلادها.. أبرزها عبد الباسط حمودة

تواصل ساقية الصاوي، الاحتفال بعيد ميلادها؛ بإقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال شهر فبراير.

حفل علي الهلباوي

من المقرر أن يقام حفل خاص للفنان علي الهلباوي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، أما الخميس سيكون هناك حفل لموموس ومينا سليم، والجمعة سيكون الجمهور على موعد مع حفل كبير للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

وكانت ساقية الصاوي أعلنت أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة عبر موقعها الإلكتروني، حيث طرحت على عدة فئات مختلفة من 150، 250، 300، 350، 400 جنيه.

أبرز أغاني عبدالباسط حمودة

ومن المقرر أن يقدم عبدالباسط حمودة خلال الحفل باقة من أغانيه الشهيرة، التي لاقت نجاحا خلال مشواره الفني؛ أبرزها: «ضيعنا، إديني قلبك، الجو هادي، أنا مش عارفني، أنت الكبير وغيرهم».

وستكون آخر حفلات السنة في السابع والعشرين من فبراير بحفل فرقة أوتوستراد.